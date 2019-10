Alderweireld: "Zoals in elk leven gaat het soms goed en soms iets minder"

Toby Alderweireld kon de vragen natuurlijk voorspellen. Is hij blij dat hij even stoom kan aflaten bij de Rode Duivels? "In topsport heb je ook zulke momenten", doelt Alderweireld op de crisissfeer bij zijn club Tottenham.

"Het is een goed moment om even uit de dagelijkse routine te komen en om ons een week op iets anders te kunnen focussen. Wat er aan de hand is bij de Spurs? Zoals in elk leven gaat het soms goed en soms iets minder. We moeten hard werken. Het is misschien een goed moment om goed te spelen met de nationale ploeg en om dat positieve gevoel dan mee te nemen naar je club."

Dat positieve gevoel kan kwalificatie voor het EK betekenen. Een zege donderdag tegen San Marino volstaat. "Als je onze kern ziet, dan zeg je dat het gemakkelijk moet gaan. Maar op het veld is het net iets anders. We hebben daar stappen in gezet."

"Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar bij mijn beginperiode bij de nationale ploeg was het helemaal anders. Het lukte elke keer net niet en het was heel snel de match van de laatste kans. Nu kunnen we ons als een van de eerste landen plaatsen en dat is zeer positief."