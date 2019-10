Sacoor toont WK-medaille: "Het is een goeie zware. We staan er allemaal op"

"Het is een goeie zware, ja ja ja. Onze namen staan er allemaal op", zegt Sacoor terwijl hij zijn plak toont.

"Het is geweldig, het zijn enorm mooie medailles. Hopelijk is dit een van de vele medailles die nog mogen komen."

Sacoor kwam als eerste Belg in actie tijdens de finale. "De strategie was een beetje veranderd. We moesten bij de kopgroep blijven en zo ver mogelijk uit het geduw en getrek blijven. Daarom heeft Jacques Borlée mij als eerste loper gezet", zegt Sacoor.

"Ik denk dat dat vrij goed gelukt is en dat ik de stok als 3e doorgegeven heb. Ik ben zeer content. Robin Vanderbemden is als tweede loper heel goed naar binnen gekomen, waardoor we meteen in een perfecte positie zaten."

"Dylan Borlée heeft als nummer 3 een geweldige wissel gedaan en is de Colombianen gepasseerd. Daar hebben we een halve seconde gewonnen en daarna kwam Kevin Borlée. Tja, Kevin is Kevin. De rest is geschiedenis."

"Derde worden is ongelofelijk, wat een gevoel. We wisten dat we een enorm sterk team hebben. We hebben fantastisch gelopen en dat bewijst onze chrono. Deze mannen zijn al heel lang op zoek naar die 3e plaats. Ik ben blij dat ik hier deel van mag uitmaken. Dit is een grote opluchting."