"Mooi om te zien hoe de Belgische atleten elkaar steunen op sociale media"

Zijn we op weg naar de grootste Belgische olympische delegatie sinds 1948? Toen stuurde België 158 atleten naar de Spelen van Londen. “We schatten dat er tussen de 150 en 170 Belgische atleten aanwezig zullen zijn in Tokio", zegt Spahl. "Dat is ongeveer hetzelfde aantal als in 1948. Maar dat hangt dus af van de kwalificaties van die 4 Belgische ploegen."

Spahl: "Evenepoel is een sterk atleet en nog sterker mens"

Van alle Belgische prestaties dit jaar steekt er voor Spahl eentje bovenuit. "De Europese titel van Remco Evenepoel in het tijdrijden. Vooral ook door de manier waarop hij respect toonde voor de overleden Bjorg Lambrecht. Dat bewijst dat hij een sterk atleet is en een nog sterker mens."

In het zwemmen en judo lijken de Belgische prestaties wat minder. "Die resultaten zijn niet zo slecht als we denken", zegt Spahl. "Er zijn al 3 zwemmers geplaatst voor de Spelen: Fanny Lecluyse, Louis Croenen en Pieter Timmers. En ook in het judo hebben we minstens 4 goede atleten: Matthias Casse, Jorre Verstraeten (die brons haalde op het EK), Toma Nikiforov (die geblesseerd is) en Charline Van Snick."

"Ik vind het ook belangrijk om te zien hoe de Belgische atleten elkaar onderling steunen. Ze feliciteren en motiveren elkaar op sociale media bij verschillende wedstrijden. Judoka’s moedigen lopers aan, zwemmers steunen taekwondoka’s. Dat vind ik heel mooi", besluit Spahl.