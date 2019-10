Meesseman: "Ik mis mijn thuis, maar ik speel het spelletje te graag"

Meesseman en Mestdagh staan op 1 zege van de WNBA-titel

"Onze hele ploeg blijft met de voetjes op de grond"

Emma Meesseman is nog altijd maar 26 jaar, maar geldt als een van de beste speelsters in de WNBA. "Het is wel vreemd", zegt de immer bescheiden Meesseman aan Sporza. "7 jaar geleden had ik niet eens gedacht dat ik in de WNBA zou geraken en nu speel ik in de Finals een grotere rol."

"Ik probeer dat van me af te zetten. We hebben nog niet gewonnen. Ik probeer weg te blijven van sociale media. Het zijn leuke berichtjes, maar het is belangrijk om me te concentreren en om nog niet te zweven. Ik hoor het liever allemaal mochten we kampioen zijn."

Meesseman krijgt van haar ploegmaats en de staf bijna uitsluitend lof en complimenten. "Dat is leuk, maar ik ben "down to earth" opgevoed. Ik probeer gewoon basketbal te spelen. Meer is het in feite niet."

"Ik probeer het goed te doen. Ze geven wel complimenten, maar ze zeggen in de kleedkamer ook dat we er nog niet zijn. Onze hele ploeg blijft met de voetjes op de grond."