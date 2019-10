Meesseman: "Grote stap dichter bij waar we al een heel seizoen voor werken"

"Ik hoop dat deze tweede overwinning geen extra druk met zich zal meebrengen en dat we ons eigen spel blijven spelen, want dit is een grote stap dichter bij waar we dit seizoen al lang voor aan het spelen zijn", zegt Emma Meesseman na de zege in duel 3 aan onze man ter plaatse, Christophe Vandegoor.



"Misschien zijn we vandaag met wat twijfels aan de derde finalematch begonnen, omdat twee van onze basisspeelsters van de week out waren met een hernia. We wisten niet of ze zouden kunnen starten. Maar gelukkig zijn die twijfels niet lang blijven hangen."

"We konden een grote kloof uitbouwen, maar Connecticut slaagde erin om terug te keren in de match. Dat is ons dit seizoen al een paar keer overkomen, dat zou niet mogen. Connecticut is een ploeg die niet snel opgeeft, maar het is onze sterkte om op zulke momenten een paar keer diep in te ademen en rustig te blijven. Dat is gebeurd."

Neemt de spanning toe nu de titel écht in zicht is? "Ik denk dat het niet anders zal zijn dan voor de afgelopen wedstrijden. Het blijven natuurlijk de finals die veel media-aandacht opwekken, maar het is nu zaak om eerst goed te recupereren, want het is al een lang seizoen geweest. Iedereen heeft wat kwaaltjes. Daarna volgen de video-analyses om onze fouten te corrigeren en kunnen we morgen nog wat shotten."