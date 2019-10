Koen Naert: "Ik heb moeilijke maanden achter de rug"

"Ik heb moeilijke maanden achter de rug, met achillespeeskwaaltjes en een stressreactie in mijn voet. Ik moet van heel ver terugkomen. Als ik zie waar ik nu met amper training sta, was het een beetje een risico om in Brussel mee te lopen, maar het rendeert. Als ik nu enkele weken goed kan doortrainen, zal ik in Fukuoka op een deftig niveau kunnen lopen."

"Ik zit in een periode met veel stages. Voor het eerst doe ik twee hoogtestages snel na elkaar. Ik ben net terug van 3 weken in de Sierra Nevada in Spanje en vertrek straks voor 5 weken naar California. Daarna vlieg ik door naar Japan, waardoor ik 8 weken niet thuis zal zijn."

"Deze wedstrijd was een bewuste keuze in mijn schema, want op 1 december loop ik de marathon van Fukuoka, als voorbereiding op Tokio 2020. Ik wil in Fukuoka een aantal nieuwe dingen uitproberen. Het is een tussendoel."

"Die tweede plaats in de halve marathon van Brussel is voor mij niet zo van belang. Als ik 100e geworden was, was het ook zo", zegt Koen Naert.

"Hoop van alle kwaaltjes verlost te zijn"

In april liep Naert de marathon in Rotterdam in een tijd van 2u07'39". "Door die prestatie zit ik nu in een luxepositie. Ik moet dit najaar of volgend voorjaar geen snelle marathon meer lopen en kan nu veel dingen uitproberen om top te zijn in Tokio 2020."

"Waar ik in Tokio op mik? Goud (lacht). Of dat realistisch is, is een ander paar mouwen. Op het WK is de Brit Callum Hawkins 4e geworden,. Okay, er waren veel afzeggingen op het WK, maar het is wel mogelijk om als blanke atleet iets uit te steken. Ik zal er in elk geval alles aan doen."

"Na al de problemen die ik gehad heb, sta ik in elk geval met de voetjes op de grond. Na die goeie periode van het Europese kampioenschap en mijn 2u07' is het niet dat ik begon te zweven, maar de problemen zijn wel een wake up-call geweest."

"Ik hoop nu van alle kwaaltjes verlost te zijn en dan ben ik echt vertrokken voor een heel zware periode richting Olympische Spelen. Daar kijk ik echt naar uit. Als ik naar de periode na Fukuoka kijk, is het zaak om gezond te blijven, goed te rusten en tegelijkertijd hard te werken."