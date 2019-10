Dumoulin kijkt ernaar uit om te rijden met Van Aert: "Hij moet me leren crossen"

Dumoulin: "Nog tot eind oktober blijven opbouwen"

"Begin november ga ik dan even op vakantie en daarna begin ik dan aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Alle dokters zijn ervan overtuigd dat dat goed zal gaan. Ze zeggen dat mijn knie prima zal herstellen en niet meer zal opspelen."

"Ik heb zaterdag 4 uur gefietst, samen met Jos van Emden. Het begint weer ergens op te lijken. Het is de bedoeling dat ik tot eind oktober blijf opbouwen."

2019 is een jaar om snel te vergeten voor Tom Dumoulin. In de Giro staakte hij de strijd al snel door een harde val op zijn knie. Door diezelfde knie moest de Sunweb-kopman ook passen voor de Tour en het WK.

"Ik kan veel leren van Wout en omgekeerd"

Volgend jaar ruilt Dumoulin Sunweb voor Jumbo-Visma, waar hij terechtkomt in een team vol toppers. “Bij Sunweb heb ik ervaren dat het lastig was om de enige kopman te zijn", zegt Dumoulin.

"Als ik eens ziek of minder goed ben, zal er bij Jumbo-Visma altijd wel een andere kopman zijn die het stokje van mij kan overnemen, bij Sunweb was dat niet het geval."

"En als we in grote rondes met meerdere kopmannen starten, trekken we de kaart van de renner die er het beste voor staat. Ineos doet dat al jaren zo."

Bij Jumbo-Visma wordt Dumoulin ploegmaat van Wout van Aert. "Ik kijk er heel erg naar uit om samen te rijden met hem. Maar hij moet me eerst nog leren crossen", lacht Dumoulin. "Ik denk dat ik veel van hem kan leren en hij ook van mij. Zo maak je elkaar echt wel beter.”