"Het is niet allemaal zwart-wit. Er is ook veel grijs en met het grijs zitten we nu aan de witte kant"

Philippe Clement heeft Club Brugge in geen tijd naar zijn hand gezet. De kampioenenmaker van Racing Genk kwam in Extra Time praten over zijn Brugse machine. Bekijk hier enkele fragmenten.

De vraagjes aan Philippe Clement:

Of ik ontgoocheld was in Zinédine Zidane na zijn persconferentie na Real Madrid-Club Brugge? Neen.

Of de voetballer Philippe Clement een basisplaats gehad zou hebben in dit Club Brugge? Ja.

Of deze kern moeilijker tevreden te houden is dan die bij Racing Genk? Er is alleszins meer concurrentie, maar het is niet mijn rol om iedereen tevreden te houden.

"Groep moet de ambitie hebben om nog beter te worden"

Club Brugge klopte zondag AA Gent met 4-0, maar Philippe Clement bleef na de ruime zege kritisch. "Dat is logisch. Van buitenaf wordt er nu heel positief gedaan en ik weet dat het dichter bij elkaar ligt. Twee weken geleden heb ik op een andere manier moeten reageren. Toen klonk het dat Club heel moeilijk scoorde en daar moest ik tegen ingaan." "Het is niet altijd zwart of wit. Er is ook heel veel grijs. En we zitten met het grijs momenteel naar de witte kant. Maar mijn groep moet heel scherp blijven en de ambitie hebben om nog beter te worden."

"Dennis de beste danser? Hij zegt over alles dat hij de beste is"

Emmanuel Dennis is een van de smaakmakers. Zijn doelpunten worden tegenwoordig bijna altijd ingeleid door gestruikel. "Hij traint er elke dag een uur extra op om het op die manier te doen", lacht de coach van Club Brugge. "Of Dennis de beste danser is zoals hij zelf beweert? Hij zegt over alles dat hij de beste is. Ik heb hen nog niet genoeg zien dansen. Ik hoop op het einde van het seizoen een mooi dansfeest te geven."

"Vossen zal er staan op het moment dat het nodig is"