Van Branteghem: "Sacoor moet op termijn de rol overnemen van Kevin Borlée"

Van Branteghem: "Minder stress voor 4x400 dan voor individuele 400"

Na jaren trainingsarbeid oogstten de Belgische aflossingsmannen gisteren voor het eerst op een WK. "Die bronzen medaille was meer dan verdiend", reageert Cédric Van Branteghem, die in de beginjaren deel uitmaakte van de Belgian Tornados.

"Het was heel verstandig om Sacoor als startloper op te stellen. Hij was de enige van de ploeg die op die piste individueel de baanronde had gelopen. En dat was belangrijk als startloper, want die eerste loper moet tijdens de 4x400 meter in zijn baan blijven."

"Sacoor zette een fantastische tijd neer en gaf daarna de stok door aan Vanderbemden, die met zijn sprintsnelheid onmiddellijk goed positie kon kiezen. En Kevin heeft zoveel ervaring dat hij zich perfect weet te positioneren om zijn plek te verdedigen of om een concurrent in te halen. Op Europees niveau heeft hij al vaak een achterstand ingehaald om nog een medaille te winnen."

Hoe moeten we collectief die glansprestatie verklaren, want de lopers hadden een moeilijk seizoen achter de rug? "De 4x400 meter is net iets anders", weet Van Branteghem. "Ik heb dat zelf ook gemerkt op het einde van mijn carrière."

"Je laadt je op een andere manier op voor die wedstrijden en je vormt een team. Dan kan je wel altijd iets meer. Er is ook wat minder stress voor zo’n aflossingswedstrijd dan voor een individuele wedstrijd."

"De 4x400 meter is iets minder moeilijk om in te delen dan een individuele wedstrijd. De startloper moet wel goed indelen, maar de andere lopers gaan gewoon mee in die flow en gaan zo hard ze kunnen. En dan zie je dat het altijd mogelijk is om boven jezelf uit te stijgen."