VIDEO: "Spektakel verzekerd" op OS-parcours, Schurter en Neff winnen testevent

Wereldkampioen en wereldbekerwinnaar Schurter maakte - in afwezigheid van Van der Poel, die na zijn inzinking op het slopende WK in Yorkshire koos om de verre verplaatsing niet te maken - zijn favorietenrol waar.

Meirhaeghe: "Elke seconde 100% focus nodig op erg technische parcours"

De mountainbikesite ligt volgend jaar in Izu, 150 km onder Tokio, met Mount Fuji op de achtergrond. Het parcours van 4 km lang is veeleisend en bevat verschillende (steile) hellingen en single track-afdalingen.

Filip Meirhaeghe, de Belgische MTB-coach, was met Schuermans en Michiels in Japan. Hoe schat hij het parcours in? "Het is heel technisch, met korte, steile beklimmingen. Je moet elke seconde van de wedstrijd 100 procent geconcentreerd zijn. Het was onze bedoeling om de omloop te leren kennen. Die missie is geslaagd."

Ook Schurter kan het olympische rondje smaken: "Ik houd van het uitdagende parcours. Het past heel goed bij mijn rijstijl. Alles is hier mogelijk. Hier winnen is een perfect einde van mijn seizoen en al een grote motivatie voor de Spelen."



Voor België zal Jens Schuermans wellicht van de partij zijn op 27 juli 2020. "Het wordt sowieso een spectaculaire olympische race", liet onze landgenoot noteren.