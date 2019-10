Topschutter Meesseman brengt Washington tot op 1 zege van de titel

Ondanks de nederlaag in het tweede duel begon Washington Mystics met een goed gevoel aan de 3e partij, want MVP van het reguliere seizoen Elena Delle Donne was speelklaar geraakt. Daardoor startte Emma Meesseman wel opnieuw op de bank.

Washington schoot als een 100-meterloopster uit de startblokken. Na het eerste quarter stond het 17-32 voor. Aan de rust had Connecticut de schade wel weten te beperken tot 39-43, maar op gelijke hoogte met Washington raakte het in eigen zaal nooit. Uiteindelijk won Washington afgetekend met 81-94.

Emma Meesseman had alweer een belangrijk aandeel in die zege. Ze werd topschutter met 21 punten en daar voegde ze 6 rebounds, 1 assist en 1 steal aan toe. Kim Mestdagh, die andere Belgian Cat bij Washington, kreeg geen speeltijd.