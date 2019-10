Monfort rijdt vandaag laatste koers en wordt daarna ploegleider bij Lotto

"Oorspronkelijk zou ik dit jaar nog geen punt achter mijn profwielercarrière zetten, maar ik ontving pas eind augustus een voorstel tot contractverlenging en op datzelfde moment vroeg algemeen manager John Lelangue me om ploegleider te worden", legt Monfort uit.

"Het kwam ietwat onverwacht, maar op dat moment voelde ik dat de tijd rijp was en daarnaast diende de opportuniteit zich ook aan. Na de Tour de France dacht ik al na over mijn toekomst en was het idee om te stoppen wel aanwezig, onafhankelijk van dit voorstel. Uiteindelijk duurde het maar twee dagen om de knoop door te hakken, maar daarvoor had ik er al langer over nagedacht."

"De wielersport is en blijft mijn passie", gaat de 36-jarige Monfort voort. "De droom om profrenner te worden heb ik waargemaakt, maar daarnaast was het een droom om ook na mijn carrière binnen het wielrennen actief te blijven. Ik heb veel ideeën en ik kijk er echt naar uit."

"Ik koerste de voorbije zes jaar in de Lotto-Soudal-ploeg en ondertussen ken ik de staf, renners en de manier van werken. Het is leuk om op die manier mijn carrière als ploegleider te beginnen. Het wordt geen eenvoudige opdracht om meteen de switch te maken, maar ik ben 100% overtuigd van mijn beslissing. Ik heb al aardig wat koerskennis opgebouwd, maar uiteraard wordt het een groot leerproces. Ik ben gespecialiseerd in de grote rondes of koersen van een week, dus het lijkt me logisch dat ik eerder dit soort renners zal adviseren."