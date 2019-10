Marquez kroont zich 6e keer tot MotoGP-kampioen met winst in Thailand

Thailand was de 15e GP van het WK 2019, dat andermaal gedomineerd wordt door Marquez. Sinds zijn eerste seizoen in de koningsklasse in 2013 was hij telkens de beste, op 2015 na toen hij vrede moest nemen met brons. Marquez won de wereldtitel trouwens in alle 3 de klassen: in 2010 was hij top in de toenmalige 125cc-categorie, in 2012 in de Moto2.

Op het Chang International Circuit van Buriram legde de Fransman Fabio Quartaro (Yamaha-SRT) Marquez het vuur aan de schenen, maar de polerijder moest finaal toch het onderspit delven. De 20-jarige Fransman, die zijn eerste seizoen bij de grote jongens beleeft, reed tot in de laatste ronde op kop, maar in de laatste meters ging Marquez er nog over. Hij had 171 duizendensten voorsprong aan de streep. De Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha) stond als derde op het podium.

Marquez nadert in het lijstje van meest gewonnen titels in de koningsklasse (MotoGP of 500cc) op de Italianen Giacomo Agostini (8 titels in 500cc) en Valentino Rossi (6 titels in MotoGP, 1 titel in 500cc).

De volgende afspraak op de WK-kalender is de Grote Prijs van Japan op 20 oktober.