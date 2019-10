Kroos mist twee Duitse interlands en mogelijk ook Clasico

Toni Kroos viel zaterdag geblesseerd uit bij Real Madrid tijdens de match tegen Granada. De Duitser werd ondertussen onderzocht door zijn club en zo werd een probleem aan de adductoren van het linkerbeen vastgesteld.

Kroos mist daardoor het vriendschappelijke duel met Duitsland tegen Argentinië op woensdag en ook het EK-kwalificatieduel tegen Estland vier dagen later.

Trainer Zinedine Zidane van Real Madrid zal het nieuws niet graag gehoord hebben. Het is namelijk niet zeker of Kroos fit zal zijn voor de match in en tegen grote rivaal Barcelona op zaterdag 26 oktober. Kroos speelt dit seizoen zowat alles bij Real.