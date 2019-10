WK-deelnemers stemmen Kevin Borlée naar atletencommissie IAAF

Tijdens het WK in Doha mochten de deelnemende atleten ook hun stem uitbrengen voor de atletencommissie van de IAAF. Meer dan twee derde deed dat ook. Kevin Borlée kreeg 575 stemmen achter zijn naam en werd zo samen met 5 andere atleten verkozen.

De atletencommissie zag in 2016 het licht en telde tot nu toe 6 leden. Daar komen er dus nog eens zes bij. De bedoeling is om ook de atleten een stem te geven in het beleid.