Jacques Borlée: "In Tokio moeten we de kers op de taart zetten"

Jacques Borlée: "Beter dan Europese titel"

Na vier 4e plaatsen en een 5e plaats was het gisteren op de 4x400 meter bingo voor de Belgian Tornados. Voor het eerst veroverde de Belgische aflossingsploeg eremetaal op het WK atletiek.

"Dit geeft een enorm gelukzalig gevoel", reageerde coach Jacques Borlée. "Die medaille is de verwezenlijking van 12 jaar. Ik schat deze prestatie hoger in dan een Europese titel, want op het WK stonden we tegenover ongelooflijk sterke ploegen."

"Dit is de medaille van de volharding. Alle Tornados hebben in de 44 seconden gelopen en zo vestigen we onze op een na beste chrono, op 26 honderdste seconde van het Belgische record."

"Vanavond is er plaats voor vreugde, want dit is de realisatie van een hele ploeg, met ook de trainers en kinesisten. Ook hen wil ik bedanken."

Toch was de ambitieuze Jacques Borlée niet 100 procent tevreden. "De 3e plaats is ongelooflijk. Maar eerlijk gezegd dacht ik voor de race dat we konden meegaan met Jamaica en dat we 2e konden eindigen. Ik wil altijd omhoog kijken."