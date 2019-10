De Bock (42e) ziet af in marathon: "Bloedneus en 3,5 liter vochtverlies per uur"

De 2 Ethiopiërs stoomden - letterlijk en figuurlijk - samen op de finishlijn af, Desisa was uiteindelijk een tikje sneller. Hij bezorgde zijn land voor het eerst sinds 2001 nog eens WK-marathongoud, in 2013 was hij er al eens dicht bij met zilver.

Vorige week bij de vrouwen was het 32 graden bij een luchtvochtigheid van 75 procent, afgelopen nacht was het iets koeler (29 graden) en minder vochtig (47 procent). Bij de vrouwen gaven 28 van de 68 deelneemsters op, onder wie Hanna Vandenbussche. Manuela Soccol eindigde 31e. Bij de mannen waren er 18 opgevers op 73 deelnemers.

Thomas De Bock (42e): "Het was verschrikkelijk, maar ik wilde niet opgeven"

Door het nachtelijke uur en de omstandigheden lieten heel wat grote namen de WK-wedstrijd schieten, onder meer Europees kampioen Koen Naert en Belgisch recordhouder Bashir Abdi.

Voor ons land nam Thomas De Bock deel. De 28-jarige liep in nog maar zijn 4e marathon naar de 42e plaats in een tijd van 2u21'13". Net als voor Soccol vorige week was De Bock blij dat hij "de moeilijkste wedstrijd uit mijn carrière overleefd had". "Het was echt verschrikkelijk", vertelde hij aan onze man aan de streep in Qatar.

"Ik weet niet hoe het kwam - was het de hitte? - maar ik voelde me geen 100 procent. Ik voelde dat ik wat kracht miste. Ik heb gewoon de hele wedstrijd tempo proberen te lopen. Ik kwam door in 1u09', 1u10'. Het tweede deel liep ik alleen."

"Het was zo moeilijk. Maar ik wilde niet opgeven. Ik was bereid om ver te gaan om niet op te geven."

"Ik heb afgezien, ik kreeg halfweg zelfs een bloedneus. Je voelt dat het geen normale omstandigheden zijn en dat je lichaam daar heel extreem op reageert. Mijn voet ligt ook open. Ik verloor 3,5 liter transpiratie per uur. Op het eind had ik geen energie meer om te versnellen."

Zoals vooraf voorspeld, was het een overlevingstocht: "Klopt. Halfweg kom ik een Ethiopiër tegen die aan de kant bijna ligt dood te gaan, hij was aan het kotsen. Dan denk je: "Wat is dit hier?" Ik denk dat veel jongens zouden stoppen, maar ik zei: "Thomas, jij stopt niet. Ik ben blij en trots dat ik dat gedaan heb. Ik heb ook geen zotte dingen gedaan."

De Bock had een heel hitteplan voorzien. Zo droeg hij een vest met verkoelende elementen, die hij elk half uur moest wisselen: "Dat was nuttig, maar op het eind had ik geen zin meer om ze nog te wisselen. Zo kapot was ik." Hij droeg ook een pet met ijsblokjes en in zijn drinkbussen zaten ook ijsblokjes. "Maar in het begin dronk ik te veel, waardoor ik steken kreeg."