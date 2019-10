Adam Yates smukt zijn seizoen op met eindwinst in Kroatië

Adam Yates (Mitchelton-Scott) greep gisteren de macht in Kroatië, met winst in de koninginnenrit. In de slotrit kwam de eindzege niet meer in gevaar.

In de straten van Zagreb bleef vroege vluchter Alessandro Fedeli (Delko-Marseille) vandaag net uit de klauwen van het peloton. Yates liet zich niet verrassen en zette door breukjes in het peloton zijn naaste belagers Villella en De La Parte op extra seconden.

Voor de tweelingbroer van Simon Yates zijn de successen in Kroatië een opsteker, nadat hij in de Tour de France de verwachtingen niet had kunnen inlossen. Adam eindigde pas 29e in La Grande Boucle, zijn hoofddoel van het jaar.