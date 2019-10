Colsaerts sluit wisselvallige week in Madrid af met 7 birdies in slotronde

In de 4e en laatste ronde voelde Nicolas Colsaerts zich helemaal in zijn sas in het golftoernooi van Madrid. Hij sloeg liefst 7 birdies: op holes 2, 4, 7, 10, 14, 17 en 18. Goed voor 7 onder par.

Enkel de Deen Jeff Winther deed vandaag beter dan Colsaerts, met 8 onder par. Colsaerts springt door die knappe prestatie van plek 46 naar 17 in het eindklassement. Gisteren en eergisteren liet Colsaerts een mooie eindnotering liggen door zijn rondjes af te werken in par en 2 boven par.

De eindzege in Madrid was voor de Spanjaard Jon Rahm. Met Cabrera Bello (2e) en Del Val (3e) kleurde het podium in de hoofdstad volledig Spaans.