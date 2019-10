Bocholt reist volgende week met een kleine marge naar Thun

Bocholt speelde en won dinsdag al in de BENE-League, omdat het gisteren Europees moest spelen. Zoals voorspeld werd Thun, dat in Zwitserland een beetje in de schaduw van Winterthur, Sankt Gallen en Schaffhausen leeft, geen makkie: het werd 2 keer Zwitsers kampioen en won 2 keer de beker. Europees is Thun een gevestigde waarde. Het is aan zijn 15e campagne bezig, waarvan 2 keer in de Champions League. Het speelde al 2 Europese finales.

Bocholt beleeft zijn 6e Europa-campagne, maar ging nooit verder dan de derde kwalificatieronde.

De Limburgse topclub speelde een heel goeie match en stond doorlopend aan de leiding. Bij de rust stond er 18-17 op het bord, in de tweede helft werd de kloof 4 goals (29-25), maar de Zwitserse profs beperkten nog de schade: 34-33.

Volgende week is de return om 17u in Thun. Donderdagavond speelt Bocholt eerst nog in de competitie tegen Tongeren.