Allegaert spurt naar winst in Tour de l'Eurométropole, Hodeg valt zwaar

In de finale schudde Jannik Steimle nog eens aan de boom, maar de sprint was onvermijdelijk. In de laatste bocht kwam Hodeg zwaar ten val. De Colombiaan bleef lang liggen en werd uiteindelijk afgevoerd met een ziekenwagen. In de sprint toonde Piet Allegaert zich verrassend de snelste. Voor de jonge renner van Topsport Vlaanderen-Baloise was het zijn eerste profzege.

De koers werd in handen genomen door Deceuninck-Quick Step, dat ervoor zorgde dat er een ruime kopgroep van zo'n 30 renners voorop kwam. Met Alvaro Hodeg had het team ook zijn snelste man mee voorin.

Kersvers wereldkampioen Mads Pedersen mocht in de Tour de l'Eurométropole zijn regenboogtrui tonen, maar veel plezier beleefde de Deen daar niet aan. De renner van Trek-Segafredo stapte onderweg in de volgauto met een verkoudheid.

Allegaert: "Ongelooflijk"

Piet Allegaert was uiteraard in de wolken met zijn overwinning. "Dit is echt ongelooflijk", straalde de 24-jarige renner. "Ik vind geen woorden om te beschrijven hoe ik mij voel. Ik ben erg aangedaan door deze zege."

"Ik had goede benen. Onze kopgroep hield stand, de sprint was onvermijdelijk. Ik had de kans om aan de rechterzijde van de weg te rijden voor het aansnijden van de laatste bocht. Op links was er dan een valpartij, die ik niet gezien heb. Ik heb gewoon alles gegeven tot aan de streep. Ook al ben ik geen echte sprinter, toch heb ik Sénéchal en Stuyven geklopt."

Een verkouden wereldkampioen Mads Pedersen reed de koers niet uit. "Ik had een slechte dag na een lange week zonder training", zegt de Deen. "Ik wou toch aan de start staan, ondanks die verkoudheid. Maar ik deed nooit echt mee."

"Ik denk dat mijn lichaam zijn limieten heeft bereikt en dat merk je in een koers als deze. Maar ik was blij eindelijk mijn regenboogtrui te kunnen aantrekken."