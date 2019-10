Jupiler Pro League verovert de wereld: op tv in Zuid-Korea, Midden-Oosten en Afrika

Spring Media nam begin 2019 het exclusief adviescontract over van MP & Silva. De Italiaanse rechtenhouders gingen in 2018 failliet. Sinds de samenwerking met het in Stockholm gevestigde mediabedrijf zette de Belgische eerste klasse voet aan de grond in heel wat nieuwe voetbalmarkten.

In Europa werden deals beklonken met het Italiaanse Sportitalia, het Duitse Sport1 en Sportdigital Fussball, het Russische Match TV en het Oekraïense Football Channell. In Zuid-Korea verwierf Eclat Entertainment, de mediagroep achter betaalzender SpoTV, de rechten.

Eerder was de Jupiler Pro League onder meer al te zien op de Japanse commerciële zender Sky PerfecTV, op Arena Sport in de Balkan, S Sport in Turkije en Viasat in Scandinavië.

De contractonderhandelingen met tv-zenders in India, het Midden-Oosten en Noord-Afrika zitten in een finale fase. "De Belgische competitie is nu verspreid over alle grote continenten", slaat José Moreno, vennoot bij Spring Media, zich op de borst. "De kwaliteit van het Belgische voetbal neemt toe. De samenwerking met de Pro League is een succesverhaal geworden."

Dat bevestigt ook Pierre François, CEO van de Pro League: "Ons publiek wordt steeds internationaler. De Belgische competitie is steeds prominenter aanwezig in Europa. De volgende stap is om internationaal te groeien."