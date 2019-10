Van Meensel: "Olympisch ticket voor turnsters is ontzettend belangrijk"

Nina Derwael en co moesten vrijdag al aan de bak in de kwalificaties en sindsdien was het bang afwachten of hun prestatie voldoende zou zijn voor een olympisch ticket. Zaterdagavond kwam het verlossende antwoord: ja. "Ze hebben het hele hotel bij elkaar geschreeuwd toen ze zagen dat ze één honderdste van een punt boven Japan bleven", weet Inge Van Meensel.

"Hoe belangrijk dit olympische ticket is? Ontzettend belangrijk! Ze waren erbij in Rio en hebben iets opgebouwd waar al jarenlang heel hard voor gewerkt is. Dat wordt dan beloond met een olympische selectie en dan kun je weer voortbouwen."

"Als dit team niet naar Tokio mocht gaan, zou dat een achteruitgang van jaren geweest zijn. Want waarvoor moeten die jongere meisjes dan nog trainen? En zou de huidige generatie nog voortdoen? Nu hebben ze een doel. De Olympische Spelen zijn o zo belangrijk voor gymnastiek en dat België daarbij is, is nog belangrijker."