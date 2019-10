Devos wint GP van Barcelona opnieuw, maar rijdt landenfinale niet

Devos mocht in een barrage met 10 combinaties als voorlaatste starten op Jade van de Bisschop. Op dat moment stond de Italiaan Emilio Bicocchi (op Evita SG Z) op kop met een foutloos parcours en een rondetijd van 52"33. Devos maakte ook geen fouten én was een fractie sneller: 52"18. De Franse slotrijder Kevin Staut kon dat niet meer verbeteren.

"Barcelona brengt mij altijd in de juiste stemming voor grootse prestaties", reageerde Devos na zijn ereronde. "Dat ik hier 2 keer de Grote Prijs win in 3 jaar en tussendoor nog eens 2e eindig, is voor mij dan ook niet echt een verrassing."

"Twee jaar geleden won ik hier met Claire Z en dat was voor haar het begin van heel wat topprestaties. Ik heb het gevoel dat dit voor Jade een gelijkaardig verhaal gaat worden. Nochtans reed zij een gespannen basisronde, omdat zij opgeschrikt was door de felle verlichting."

"Maar in de barrage was zij zo rustig dat ik niet meer kon verliezen. Ik ben zo trots op haar. Zij kwam bij mij toen ze net zadelmak was en ik heb haar helemaal klaargestoomd voor de wereldtop. Zij heeft een geweldige winnaarsmentaliteit en is altijd bereid alles te geven voor mij."