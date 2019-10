De Ketele, D'hoore en De Vylder rijden zich naar tricolore op BK

Kenny De Ketele nam de puntenkoers voor zijn rekening. De Ketele behaalde 60 punten, acht meer dan Sasha Weemaes. Jules Hesters reed zich met 51 punten naar het brons. Lindsay De Vylder was dan weer de beste in de scratch. Hij hield Robbe Ghys en de 19-jarige Fabio Van Den Bossche achter zich.

Het koppel Moreno De Pauw/Lindsay De Vylder pakte de Belgische titel ploegkoers. Zij hielden het duo Kenny De Ketele/Robbe Ghys af. Fabio Van Den Bossche en Jules Hesters vervolledigden het podium.

In de scratch bij de vrouwen was Jolien D'hoore de sterkste. Lotte Kopecky werd tweede voor Gilke Croket. Ook in de puntenkoers stond er geen maat op D'hoore. Zij behaalde 37 punten, drie meer dan Lotte Kopecky. Shari Bossuyt finishte als derde met 25 punten achter haar naam.