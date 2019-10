Belgische titels voor Herregodts, De Vylder, Bossuyt en D'hoore

Rune Herregodts zette zaterdag de achtervolging naar zijn hand. Herregodts haalde het van Sasha Weemaes en Bryan Boussaer. Herregodts is pas sinds mei van dit jaar actief op de piste. "Ik wist dat ik een zeer goede tijd moest neerzetten om de titel te behalen. Voor mij is de piste nog allemaal wat nieuw, maar ik doe stelselmatig ervaring op, zeker met de nationale selectie. Ik maak voort werk van het baanwielrennen en wil me op de piste verder ontdekken."

Het BK omnium was voor Lindsay De Vylder. Hij haalde het met twee punten voorsprong op Gerben Thijssen. Kenny De Ketele moest tevreden zijn met de bronzen medaille.

Bij de vrouwen was Jolien D'hoore de sterkste in het BK afvalling. D'hoore haalde het van Lotte Kopecky en Annelies Dom. In het BK omnium was de Belgische titel weggelegd voor Shari Bossuyt met 155 punten. Annelies Dom pakte 148 punten en werd tweede. Jolien D'hoore behaalde 134 punten, goed voor een bronzen medaille.