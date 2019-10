Belgische gymnastes slepen olympisch teamticket in de wacht

De Belgische coaches hadden het meticuleus uitgerekend: 162 punten zouden volstaan in de teamcompetitie op het WK om in de top 12 te eindigen en het bijhorende olympische ticket mee te graaien. Met goeie oefeningen aan de grond, de balk én de brug met ongelijke leggers leek dat ook haalbaar.

Drie WK-finales voor Nina Derwael

Nina Derwael is nog lang niet uitgeturnd op het WK: ze mag nog aan drie finales meedoen. Op de brug met ongelijke leggers is Derwael een zekerheid, al had ze in functie van het olympische teamticket haar oefening met hogere startwaarde nog even in de koelkast gestoken.

Ook met haar grondoefening mag Derwael het in de finale opnemen tegen Simone Biles, die in Stuttgart nog eens uitpakte met haar "triple double". Allround mag Derwael met de zevende score naar de finale.