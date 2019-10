Van der Plaetsen: "Nafi Thiam is en blijft een legende die we mogen koesteren"

Voor een keertje heeft Nafi Thiam het goud aan zich moeten laten voorbijgaan. Op het wereldkampioenschap in Qatar botste ze op een Katarina Johnson-Thompson in topvorm.

"Ze zijn aan mekaar gewaagd en Nafi sukkelt een beetje met een blessure", reageert tienkamper Thomas Van der Plaetsen. "Dat maakt nu eenmaal deel uit van onze sport. Bij de mannen heeft de ene deelnemer na de andere de strijd moeten staken, meerkamp is gewoon ongelooflijk zwaar."

"Wat Nafi de voorbije seizoenen heeft gepresteerd is ongelooflijk straf. Jaar na jaar wint ze alles. Ze staat er op elk kampioenschap en de records sneuvelen een voor een. Dan ben je een ongelooflijk sterke meerkamper."

"Nu laat Nafi voor het eerst een steekje vallen en toch kaapt ze nog het WK-zilver weg. Dat is echt ongelooflijk", vindt Van der Plaetsen. "Hopelijk ziet ze dit niet als een grote teleurstelling, want Nafi is en blijft een legende. En die mogen we als Belgen nog lang koesteren."