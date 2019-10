Thiam over elleboog: "Geen probleem van techniek, wel van uitvoering"

Aan Katarina Johnson-Thompson lijkt Nafi Thiam de komende jaren wel een vette kluif te hebben. "Het is motiverend om een sterke concurrente te hebben. Het wordt interessant in Tokio als iedereen in topvorm aan de start komt."

"Haar kracht ligt in de loopwedstrijden, terwijl dat mijn zwakte is. In de werpnummers is het dan weer omgekeerd. De perfecte atlete bestaat niet."