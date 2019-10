STVV en Genk moeten zich op 18 oktober komen verantwoorden op bond

De Limburgse derby werd zaterdag in de 88e minuut gestaakt bij een 3-3 tussenstand. Nadat STVV-fans de Genkse doelman Coucke met allerlei voorwerpen hadden bekogeld, gingen de spelers op het uur een kwartiertje naar binnen. De tussenstand was op dat moment 0-3.

Na het hervatten van de wedstrijd hervond STVV zijn adem en kwam terug tot 3-3. Vervolgens gingen de Genkse supporters, die in een kooi van plexiglas zaten, hun boekje te buiten. Op aangeven van de politie floot scheidsrechter Lawrence Visser de match vroegtijdig af.

Aangezien de uitslag van de wedstrijd ter discussie staat, is de Geschillencommissie Hoger Beroep in eerste aanleg bevoegd. Dat bondsorgaan kan een maximumboete van 5.000 euro, een (voorwaardelijke) match achter gesloten deuren en alternatieve straffen opleggen, zoals een sensibiliseringscampagne.

Bovendien moet ook beslist worden over de toekenning van de punten. In theorie delen STVV en Genk de verantwoordelijkheid voor de definitieve staking. Als die these bekrachtigd wordt door de drie rechters van de Geschillencommissie Hoger Beroep, verliest zowel de thuisploeg als de bezoekende club twee punten. Er kan ook nog een bijkomend punt met uitstel afgetrokken worden, afhankelijk van de zwaarwichtigheid van de feiten.

In principe zal de wedstrijd van minuut 1 herspeeld worden, achter gesloten deuren en ook zo snel mogelijk. Veel hangt af van het scheidsrechtersrapport van Lawrence Visser en het verslag van de aanwezige match delegate. Die zijn intussen bij bondsprocureur Kris Wagner beland, waardoor die over kan gaan tot vervolging. Op 18 oktober buigt de Geschillencommissie Hoger Beroep zich over de strafmaat. Wagner liet nog niet in zijn kaarten kijken wat de gevorderde straffen betreft. Beroep kan nadien enkel bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).