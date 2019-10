Stien Vanhoutte scherpt eigen Belgisch schaatsrecord op 500 meter aan

Stien Vanhoutte brak in februari in Inzell al het Belgische record. Nu deed ze daar nog eens 29 honderdsten vanaf. Dat leverde haar wel maar de 12e plaats op. De Nederlandse Voskamp won in 38"51.

Sandrine Tas (41"64 en 1'21"92) en Anke Vos (42"62 en 1'22"90), die net als Vanhoutte gepokt en gemazeld zijn in het skeeleren, zetten persoonlijke records op de tabellen op zowel de 500 als de 1.000 meter. Vanhoutte liet op die afstand een 1'20"13 optekenen.

Bij de mannen legde Bart Swings de 500 meter af in 37"43 (27e). De Belgische schaatsers zijn nog maar sinds deze week in Inzell voor hun trainingskamp.

Vorig weekend deden Tas en Swings als skeeleraars mee aan de marathon in Berlijn. Tas won die race. Daarvoor was de nationale selectie onder leiding van de coaches Ferre en Jelle Spruyt drie weken in Salt Lake City, waar de eerste slagen op het ijs werden gemaakt. De wedstrijden in Inzell worden zaterdag voortgezet.