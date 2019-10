Martinez beloont Lestienne met stek bij Rode Duivels: "Hij past in ons systeem"

Lestienne kan voor het eerst in actie komen

Maxime Lestienne is voorlopig bezig aan een uitstekend seizoen bij Standard. De 27-jarige aanvallende middenvelder is de draaischijf van het team van Michel Preud'homme. Zijn goede prestaties leveren hem nu een selectie voor de Rode Duivels op. Lestienne was er in 2013 al eens bij, maar kwam toen niet in actie.

"Lestienne verdient het om bij de selectie te zitten", verduidelijkt Martinez zijn keuze. "Hij is heel getalenteerd en toont dat dit seizoen bij Standard. Hij is een ouderwetse nummer tien, die altijd weet te infiltreren en de ruimte opzoekt. Zijn intensiteit zonder de bal is enorm."

"Hij kreeg bij Standard een heel belangrijke rol, waarin hij veel groeide. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken de komende dagen."

Zitten in tegenstelling tot Lestienne niet in de selectie door blessures: Kevin De Bruyne, Koen Casteels, Vincent Kompany en Jason Denayer.

Ook Mousa Dembélé is er opnieuw niet bij. Hoe komt dat? "We hebben afgesproken dat hij tijd krijgt om zich volledig aan te passen aan het leven in China. In december is de competitie daar afgelopen, daarna zitten we samen om zijn internationale carrière te bespreken."