Nadal moet voor 2e jaar op rij zijn kat sturen naar mastertoernooi Shanghai

Nadal won begin september de US Open en speelde nadien ook nog twee matchen voor Team Europa in de Laver Cup, maar op de slotdag van die competitie moest de Spanjaard al afhaken met een ontstoken linkerpols. Een blessure waar hij nog altijd mee sukkelt en die hem verplicht af te haken voor het toernooi in Shanghai.

"Ik heb sindsdien niet de tijd gehad om te herstellen, noch om te trainen om klaar te zijn voor dit toernooi. Ik hoop er in 2020 opnieuw bij te zijn", zei Nadal. Ook vorig jaar moest de 33-jarige Spanjaard al passen voor Shanghai, hij heeft er dus geen ATP-punten te verdedigen.

Het is een zoveelste blessure op de lange lijst van de nummer 2 van de wereld. Of hij fit raakt voor de ATP Finals in november is nog niet duidelijk.