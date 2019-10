"Bij fans leeft gevoel dat het spelers weinig kan schelen wat er met Cercle gebeurt"

"Of de fans gelijk hebben? Misschien gebeurt het wat onbewust. Cercle bestaat uit jonge spelers die deze ploeg niet echt in gedachten hadden bij de uitbouw van hun carrière. En vooral: ze zijn het niet gewoon om samen te spelen."

"Ik hoor van Cercle-supporters dat ze bij wedstrijden van de beloften wel zien wat ze willen zien. Het shirt wordt natgemaakt. Bij de A-ploeg zien we non-matchen, zoals tegen Eupen. Misschien zat er wel wat faalangst in. Alle jeugdploegen waren uitgenodigd en die zien dan zo'n non-event. Dat steekt bij de aanhang."

"Zelfs de brave Cercle-fans hekelen de verzameling huurlingen, het gebrek aan inzet en het te weinig spelen als ploeg. Het gevoel leeft dat de spelers hun truitje niet genoeg willen nat maken. Het zijn leuke voetballers met een beweging en hier en daar een hakje of dribbel in huis, maar het is geen ploeg."

Na de blamage in de beker predikte Cercle-voorzitter Frans Schotte nog rust, maar vorig weekend volgde in de competitie ook nog een pijnlijke thuisnederlaag tegen concurrent Eupen . Is de sfeer nu omgeslagen? "Ja", vindt Johan De Caluwé. "Ik denk dat Schotte de fans wat wil sussen, maar het kan niet anders dan dat er crisis is, zeker bij de supporters."

"Trainer staat op dit moment niet ter discussie"

"Mercadal heeft een degelijke staf, met onder meer Dany Verlinden en Rudy Cossey. Maar de voorbereiding was heel kort. De kern was pas heel laat klaar en daar moet je dan een systeem inslijpen en ze fysiek klaarmaken. Daar is gewoon geen tijd voor geweest. Dat weten ze bij Cercle Brugge ook wel."

Wie in het voetbal slechte resultaten zegt, komt vaak snel bij de trainer uit. Moet Fabien Mercadal nu vrezen voor zijn job? "Ik heb de indruk van niet", zegt Johan De Caluwé. "Hij ligt wel goed bij de supporters. Het is een zeer aimabel man en blijkbaar ook capabel."

"Fouten gemaakt bij de samenstelling van de ploeg"

"Daar is toegegeven dat er fouten gemaakt zijn bij de samenstelling van de ploeg", weet Johan De Caluwé. "Er is de belofte gedaan om in de wintermercato voor extra ervaring te zorgen, mocht het slecht blijven gaan. Ze hebben onderschat wat het was om de kern zo laat samen te stellen, zo weinig ervaring in de ploeg te hebben en de as van vorig seizoen te vervangen."

In de bestuurskamer is intussen wel het besef doorgedrongen dat ze de selectie verkeerd ingeschat hebben. De gehaalde spelers zijn te jong en hebben te weinig affiniteit met de Belgische competitie en met Cercle Brugge. Dat werd afgelopen maandag besproken op een bestuursvergadering waar ook de top van moederclub Monaco aanwezig was.

"Ik heb ook niet meteen een idee waarom dat gebeurd is. Een verdediger als Benjamin Lambot is misschien niet de beste verdediger in België, maar heeft wel de mentaliteit om zijn truitje nat te maken. Xavier Mercier was de verbindingsman, die zou nu ook nog zijn plaats in dit elftal hebben. Gianni Bruno was de topschutter van Cercle en die hebben ze ook laten gaan, al laat ik me vertellen dat die te veel geld vroeg."



"Al die jongens zijn vervangen door veel te jonge spelers die elkaar niet kennen. Vergeet niet dat de oudste basisspeler van Cercle 27 jaar is. Bij de supporters leeft daarnaast ook het idee dat het die spelers niet veel kan schelen wat er volgend seizoen met Cercle Brugge gebeurt."



"Het is zeker de bedoeling van Monaco om Cercle in 1A te houden, maar de Monegasken zitten zelf ook wat in de problemen. Alle aandacht gaat dus naar Monaco. Dat speelt ook allemaal mee. Het is gewoon te veel in één keer geweest. Kijk maar naar Anderlecht: een ploeg moet je bouwen."