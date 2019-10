"Thiam moet techniek aanpassen, want elleboog kan geen fouten meer aan"

"Nafi werpt goed, maar soms niet goed genoeg. Momenteel is haar elleboog niet fit genoeg en dan zie je dat elke kleine fout heel pijnlijk is voor haar."

Frédéric Xhonneux weet precies wat er scheelt bij Nafi Thiam, want hij had tijdens zijn carrière exact dezelfde blessure. "Het is iets wat je vaak ziet bij meerkampers. Speerwerpen is heel technisch en meerkampers zijn geen specialisten. Als je niet altijd op de juiste manier werpt, zet je veel druk op dat deel van de elleboog waar Thiam nu ook last van heeft en dat doet heel veel pijn", weet Xhonneux, die het WK in Doha volgt als co-commentator bij de RTBF.

Xhonneux legt uit waar Thiam pijn heeft:

"Haar elleboog kan geen fouten meer aan"

Wat nu voor Nafi Thiam en haar elleboog? Komt het nog goed voor de Olympische Spelen van Tokio? "Ze moet haar elleboog nu goed laten rusten en laten verzorgen bij de fysiotherapeut. Maar ze moet vooral werken aan de oorsprong van het probleem en dat is zeker haar techniek", weet Xhonneux.

"Haar coach Roger Lespagnard kan wel goed speerwerpen uitleggen, maar misschien is het wel interessant om een echte speerspecialist te consulteren. Ze moet veel werpen op een trage manier: 10m à 15m gooien op de perfecte manier en dan progressief naar 50m of zelfs 60m in de toekomst. Maar het moet echt altijd juist zijn, want haar elleboog kan geen fouten meer aan."

"Een operatie? Misschien na de Spelen, maar nu is 10 maanden te kort voor een operatie. Bovendien zal ze toch opnieuw last krijgen als haar techniek niet optimaal is. Nafi heeft wel een goeie coördinatie en leert snel, maar ze heeft niet veel tijd meer te verliezen met het oog op Tokio. Ze kan ook proberen om haar speer iets anders vast te houden. Een andere grip was voor mij ook een oplossing."