Real: "Geen angstaanvallen bij Courtois, maar zware buikgriep"

De wissel van Thibaut Courtois tegen Club Brugge was op zijn minst opvallend. Na de pauze bleef de Belg in de kleedkamer bij een 0-2-achterstand. Trainer Zinedine Zidane gaf na de match kort uitleg. Volgens de trainer voelde Courtois zich gewoon niet goed, maar daar nam de pers duidelijk geen genoegen mee.

Er werd gespeculeerd over angstaanvallen bij de nationale doelman. Een gerucht dat Real Madrid graag zelf wil rechtzetten. "Die informatie is absoluut niet juist", klinkt het in een mededeling. "Courtois heeft nog nooit een angstaanval gehad."

"Er werd bij hem wel acute gastro-enteritis (buikgriep, red.) vastgesteld. Hij was helemaal uitgedroogd en dat maakte het onmogelijk om de match uit te spelen. Ondertussen reageert hij goed op de behandeling."

Tegen Granada zal hij morgen allicht niet spelen. Hij trainde nog niet mee met de groep.