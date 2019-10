Coach Thiam: "Zes maanden nodig voor ze weer op topniveau kan gooien"

Roger Lespagnard zag drie sleutelmomenten op het WK: het kogelstoten, het verspringen en het speerwerpen. "In het kogelstoten had Nafi met 15,22m een correct resultaat. Maar Johnson-Thompson deed het voor haar doen uitstekend. Het is alsof Nafi plots 16,70m zou gooien (haar PR is 15,41m, red)", weet Lespagnard.

"In het verspringen vond Nafi de plank niet omdat ze ritme tekortkwam in haar aanloop. Dat is een technische fout. Ze springt 6,40m met een afsprong van 40 centimeter voor de plank. Dat is zoals Johnson-Thompson die 6,80m sprong. Na het verspringen was het uiteraard voorbij voor het goud."

"In het speerwerpen had Nafi 55 à 57 meter moeten gooien om voor de 800 meter op gelijke voet te staan met Johnson-Thompson. Bij haar eerste poging, die hoog en niet ver ging, voelde ze geen pijn. Bij de tweede wilde ze te hard lanceren, maar verwaarloosde haar techniek en bezeerde zich. Ik heb haar dan gezegd te stoppen, want het diende nergens meer toe."