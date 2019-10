"Als je Europees wil spelen, dan hoort weinig rust er nu eenmaal bij"

"Het is bij alle ploegen zo"

Michel Louwagie uitte woensdag voor het vertrek van zijn team naar Oekraïne zijn ongenoegen over de plaats op de kalender van de topper Club Brugge-KAA Gent. "Het is jammer dat de wedstrijd van zondag in deze omstandigheden moet gespeeld worden", klonk het toen.

Vandaag kwam daar nog eens bij dat het vliegtuig met de Gent-delegatie lang niet mocht opstijgen in Lviv. Nog wat minder rust dus voor de spelers van Jess Thorup.

Wat vindt Club Brugge-trainer Philippe Clement van de "heisa"? "We hebben het allemaal meegemaakt", klinkt het twee dagen voor de wedstrijd. "Dat is uiteraard niet leuk, maar het is bij alle ploegen zo, niet alleen bij KAA Gent."

"Toen wij tegen Racing Genk moesten spelen hadden zij ook een hele week de tijd om de wedstrijd voor te bereiden. Wij moesten nog in Linz gaan spelen. Ik heb toen ook niet geklaagd dat Genk meer tijd had. Ik vind dat iedereen naar zichzelf moet kijken."

"Als je Europees wil spelen, dan hoort weinig rust daar nu eenmaal bij. In 2015 hadden we met Club Brugge 17 wedstrijden meer gespeeld dan Gent. Toen was het langs de Gent-kant ook geen element dat meespeelde in de titelstrijd. Zelfs tijdens de play-offs moesten we toen nog Europese wedstrijden spelen."