Geen drank voor Antwerp-fans op hoofdtribune na supportersincidenten

Antwerp heeft maatregelen aangekondigd om te vermijden dat de supporters van de club nog over de schreef gaan. Zo zal er op tribune 1 geen drank toegelaten zijn tijdens de match tegen Standard. Ook werden er al procedures opgestart tegen fans die het in het verleden te bont gemaakt hebben. "De match tegen AZ was een dieptepunt, een dreun voor het imago van de club."