Van der Poel: "Waarschijnlijk toch te weinig gegeten en gedronken"

Mathieu van der Poel rijdt vandaag de Münsterland Giro en blikte na enkele nachtjes slaap nog eens terug op het WK, waar hij de man met de hamer keihard tegenkwam. De piste van een hongerklop lijkt nu toch aannemelijk. "Ja, misschien wel", vertelde hij voor de start van de Duitse eendagskoers aan de NOS.

"Waarschijnlijk heb ik iets te weinig gegeten en gedronken op de lokale rondjes. En dat in combinatie met de koude, waardoor je het ook niet voelt aankomen. Normaal voel je dat wel. Nu voelde ik me vijf minuten voordien nog super en ineens was het gedaan."

Bij Van der Poel leek de knop aan de finish in Harrogate al omgedraaid. Dat was voor de start van de Münsterland Giro niet anders. "Het is nu gebeurd. Ik was goed op de dag dat ik goed moest zijn, dus ik ben op zich wel tevreden."

"Ook over de manier waarop ik gekoerst heb. Ik heb gehoord dat ik tactische fouten zou hebben gemaakt. Ik vind zelf van niet. Ik zat in de groep die voor de titel ging sprinten. Als ik die inzinking niet had gehad, praatte niemand er nu over."