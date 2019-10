VIDEO: Sénéchal knokt met Walscheid na valpartij in slotkilometer

De emoties liepen hoog op na de Münsterland Giro. Deceuninck-Quick Step kraaide dankzij Alvaro Hodeg nog eens victorie, maar ploegmaat Florian Sénéchal had andere katten te geselen.

Florian Sénéchal was de lead-out van zijn Colombiaanse sprinter, maar bij het afzakken kwam de Fransman ten val. Sénéchal keek naar rechts en werd aan zijn linkerkant aangetikt door Max Walscheid. Voor Sénéchal was de Duitse sprinter van Sunweb de gebeten hond. Toen Walscheid na de finish een interview gaf, werd hij op een slag van de woedende Sénéchal getrakteerd. De kemphanen moesten nadien uit elkaar gehouden worden. Bij de val was ook een renner van Sport Vlaanderen-Baloise betrokken. Hij werd afgevoerd, maar over zijn lot is er nog geen duidelijkheid.

De sprint en de val:

De knokpartij na de finish:

Sénéchal verontschuldigt zich: "Ik was bang, want ik moest in juni nog herstellen van een gebroken schouder. Ik heb geluk dat ik vandaag niet weer naar het ziekenhuis moest"

Bovenstaande tweet werd verwijderd en vervangen: "Mijn excuses aan Walscheid, Sunweb, mijn ploeg en fans. Mijn gedrag was onaanvaardbaar. Dit is niet wie ik ben. Het spijt me"