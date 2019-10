"Vercauteren is geknipte man en kan Kompany realiteitszin bijbrengen"

Frank Vercauteren had gewoon een job als adviseur bij OH Leuven. Daar was hij in een project gestapt en had hij zijn contract voor een paar jaar verlengd. Ik had dus helemaal niet verwacht dat Vercauteren naar Anderlecht zou trekken, ook al is hij met dit plotse vertrek niet aan zijn proefstuk toe. Bij Genk nam hij al eens afscheid op de luchthaven na een Europees duel.

Ik kan me ook voorstellen dat ze bij OHL en bij eigenaar Leicester hier niet heel blij mee zijn. Ze zijn daar ook aan iets begonnen. OHL staat op kop in 1B en wil graag promoveren. Vercauteren was als tandem met coach Euvrard een belangrijke pion in dat project. Ik denk dat ze daar toch even op het canvas liggen.

Voor Vercauteren is dit thuiskomen, lees ik. Hij heeft natuurlijk een heel lange geschiedenis bij Anderlecht. De uitdaging zal groot genoeg zijn voor hem om er op zijn 62e nog aan te beginnen. Ik denk dat hij op dit moment wel de goeie man is voor Anderlecht.