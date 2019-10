Ook bij haar vorige titels stond Thiam op plaats 2 na dag 1

Nu bedraagt de achterstand echter 96 punten. Vooral omdat KJT gisteren 2 PR's haalde: op de 100m horden (13"08 ipv 13"29) en met de kogel (13,86m ipv 13,14m). De kloof is de grootste in al die jaren, maar niet onoverkomelijk. Vorig jaar op het EK draaide Thiam haar 87 punten achter om in 57 punten voorsprong na het verspringen, speerwerpen en de afsluitende 800 meter.

Opvallend: na de 100m horden, het hoogspringen, het kogelstoten en de 200m in Rio, Londen en Berlijn maakte Thiam nog een achterstand goed richting titel. In Rio telde ze 72 punten achterstand op de Britse titelverdedigster Jessica Ennis, in Londen haalde ze 22 punten op op de Duitse Carolin Schäfer en in Berlijn liefst 87 punten op Johnson-Thompson.

Sinds haar nederlaag in Götzis op 29 mei 2016 verloor Thiam geen enkele zevenkamp meer. Zes zeges op een rij zorgden onder meer voor de olympische, wereld- en Europese titel. Enkel in Talence 2019 (4.133 punten) en in Götzis 2018 (4.112) en 2017 (4.056) had Thiam een betere eerste dag, maar dat zijn dus meetings die specifiek op de meerkamp gericht zijn.

De strijd met haar grote concurrente Johnson-Thompson is er een op het scherp van de snee. Na de eerste dag leidt de Britse met 96 punten op Thiam (4.138 punten tegenover 4.042). Maar dat is volledig de verdienste van KJT, want Thiam zette zelf ook haar beste eerste dag op een kampioenschap neer.

Thiam: "Ik heb een goeie dag achter de rug"

Of onze 25-jarige landgenote daar vandaag weer in slaagt, kunt u hier volgen en weet u vanavond rond 23u. Dan zal vooral haar elleboog het moeten uithouden. Daar sukkelt ze al jaren mee en in Talence in juni had ze weer veel last. Sindsdien wierp ze geen speer meer.

"Ik heb een goeie dag achter de rug zonder fouten. Het hoogspringen had beter gekund, maar voorts ben ik tevreden", reageerde Thiam na 4 nummers. Johnson-Thompson legt haar het vuur aan de schenen. "Ik focus me er niet te veel op. Ik concentreer me vooral op mijn prestaties en zal morgen opnieuw mijn beste beentje voorzetten. Dan zien we wel."