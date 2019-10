Messi lacht geruchten weg: "Heb geen enkel probleem met Griezmann"

Griezmann, die voor 120 miljoen overkwam van Atletico Madrid, gaf dinsdag op de persconferentie mee dat hij niet veel woorden wisselt met Messi, "die niet veel praat". De Franse international zou graag "een betere connectie" op het veld creëren.

Na de 2-1-zege kon Messi het onderwerp niet vermijden. Maar hij antwoordde met de glimlach op de lippen: "Natuurlijk hebben we geen enkel probleem. We flappen er onder elkaar steeds meer uit."

"Iedereen komt goed overeen, de kleedkamer is één. We waren er ons van bewust dat we niet ons beste moment beleefden." Barça staat pas 4e in Spanje met 13 op 21. "De zege tegen Inter was belangrijk om ons te lanceren. Vanaf nu moeten we groeien in kracht, we moeten weer in de dynamiek van winnen raken", stelt Messi.

In de Spaanse pers klonk het ook heel de zomer dat de Argentijn een terugkeer van zijn vriend Neymar zou prefereren boven de komst van "Grizi". De kleedkamer van Barcelona zou - nog volgens de pers - te veel macht hebben over de club. Maar dat weerlegt Messi ook: "De relatie is op dat vlak heel goed."

De zesvoudige Gouden Bal wil de slechtste Liga-start in 25 jaar achter zich laten. "Het was belangrijk om Inter te kloppen, net zoals het ook belangrijk was om dat vorige zaterdag op Getafe te doen. Zondag blijft er ons nog Sevilla om mooi te eindigen voor de interlandbreak. We moeten weer proberen te winnen om alle polemieken te mijden. Ik twijfel er niet aan dat het crescendo zal gaan."

Het slechte seizoensbegin vindt mogelijk zijn verklaring in het lichamelijk leed van de draaischijf: "Dit waren mijn eerste 90 minuten van het seizoen, ik ben tevreden dat ik dat tot een goed einde heb kunnen brengen. Ik probeer mijn seizoen op gang te trekken. Ik ben moe en mis ritme, maar hoe meer matchen, hoe beter het zal gaan. En voor de ploeg geldt hetzelfde."