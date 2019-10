Teleurgestelde Mertens na invalbeurt: "Iedereen moet rusten, zeker?"

"Niet verwacht om niet in de basis te staan"

Mertens had naar verluidt heel wat mensen uitgenodigd om de match in Genk bij te wonen. Hij vernam pas laat dat hij niet zou starten. "Ik hoorde pas de dag zelf dat ik niet in de basis stond. Dat is natuurlijk jammer. Normaal laat onze coach (Carlo Ancelotti, red.) spelers in dit soort situaties wel starten. Geen idee waarom hij dat deze keer niet deed. Iedereen moet rusten, zeker?"

Racing Genk speelde gisteravond in de Champions League 0-0-gelijk tegen het Napoli van Dries Mertens. Verrassend genoeg begon Mertens de match op de bank. "Ik had niet verwacht dat ik niet zou mogen starten", zegt hij wat beteuterd.

"Genk had het betere spel"

Mertens was dus niet tevreden dat hij niet in de basis stond. Ook over de wedstrijd van zijn ploeg uitte de 32-jarige Mertens zijn onvrede. "We hebben nooit echt ons spel getoond. Ik heb geen idee hoe dat komt, maar het was echt te weinig. We werkten onze kansen niet af."

Hadden de mannen van Napoli na de 6-2 pandoering van Genk in Salzburg misschien verwacht dat dit een hapklare brok zou worden? "Nee, want ik had iedereen gewaarschuwd. Voor veel jongens van Genk was dat hun eerste wedstrijd in de Champions League en dan tegen een goeie ploeg als Salzburg... Ik vond Genk tegen ons heel goed spelen, zij hadden het betere spel."