Foute voorwerpen in voetbalstadions: "Grondige opleiding voor betere fouilles"

"We hebben er alles aan gedaan om dit te vermijden"

Frank Eeckhout van het fanboard van Anderlecht straalt: "We zijn met 1.800 man in Charleroi! Dat zijn er meer dan die keer dat we daar kampioen werden." Veel supporters zou - bij een slechte afloop - ook veel problemen kunnen betekenen, maar volgens Eeckhout zal het zo'n vaart niet lopen. "De harde kern heeft beloofd dat er geen ongeregeldheden zullen zijn en dat er geen vuurwerk gebruikt zal worden. We hopen dat iedereen zich daaraan houdt en ik ga ervan uit dat het ook zo zal zijn." "Tot nu toe hebben we de ploeg altijd gesteund. We spelen ook op verplaatsing, dat is een volledig ander publiek dan thuis. Ik ben niet bang voor fluitconcerten of andere zaken." Toch blijft het vreemd dat clubs dezer dagen bijna moeten smeken dat de supporters zich zouden gedragen. Eeckhout: "Ik denk dat Anderlecht zich een beetje indekt. Ze weten dat er een straf boven het hoofd van de club hangt. Mocht er iets gebeuren in Charleroi, dan kunnen ze altijd zeggen: “We hebben er alles aan gedaan om het te vermijden"."



"Moedwillig matchen stilleggen? Dat denk ik niet"

Eeckhout betreurt dat wedstrijden worden stilgelegd door wangedrag en vuurwerk. Het zijn dingen die niet kunnen en slecht zijn voor het imago van het voetbal en de clubs. Maar toch denkt hij dat het niet doelbewust gebeurt. "Moedwillig denk ik niet. Het is vaak om ongenoegen, maar even goed om vreugde te uiten, na een doelpunt of zo. Maar moedwillig de wedstrijden stil te leggen, dat kan ik mij moeilijk inbeelden. Als ik weet zou hebben van iemand in mijn supportersclub die dat zou doen, dan zou ik hem daar zeker over aanspreken. Hij zou het geen twee keer moeten doen." Ook bij de voetbalcel van Binnenlandse Zaken denken ze er zo over. "Het is niet ondenkbaar dat supporters dit soort gedragingen doen om wedstrijden stil te leggen, maar dan brengen ze vooral schade aan hun eigen club toe", zegt Annick Galante. "Sommige supporters kunnen soms hun emoties niet de baas en dan kookt hun potje over. En andere laten zich dan in the heat of the moment meeslepen."

Frank Eeckhout, fanboard Anderlecht

"Verbod op pyrotechnisch materiaal verergert de zaak"

Door de voetbalwet is pyrotechnisch materiaal volledig verboden in en om voetbalstadions. "We hanteren op vlak van pyrotechniek een zero-tolerantie", zegt Galante. Maar juist dàt zou volgens Frank Eeckhout als een rode lap op een stier werken bij sommige supporters. Hoewel hij het huidige gebruik afkeurt, is hij voorstander van een "gecontroleerd" beleid. "Je zet een 10-tal supporters voor de afsluiting met bengaals vuurwerk in hun hand. Naast hen zet je een emmer met zand en aan beide zijden van het veld staat een brandweerman om alles in de gaten te houden. Als het vuurwerk uit is, gaat het in de emmer en wordt het opgeruimd. Nu wordt het afgestoken in het vak en als het bijna opgebrand is vliegt het vaak op het veld." De voetbalwet voorziet trouwens al een uitzondering. De club kan na samenspraak met alle partners (politie, stadsdiensten brandweer) een gecoördineerde actie toelaten. Maar Annick Galante herhaalt: "Dit is géén toelating aan supporters om alsnog pyrotechnische middelen te gebruiken."

Gecontroleerd vuurwerk tijdens Aalst-Gent in de Beker

Repressie moet, preventie is belangrijker

Hoge boetes, stadionverboden en wedstrijden achter gesloten deuren zijn middelen waarmee supporters en clubs gestraft kunnen worden en die dankzij steeds performanter wordende camerasystemen ook meer worden toegepast. "We willen echt een lik-op-stuk beleid hanteren. Als ze zich misdragen willen we overgaan tot sancties", vervolgt Galante van Binnenlandse Zaken. "Maar ook clubs kunnen hier een rol spelen. Zij kunnen overgaan tot het uitsluiten van hun supporters, wat vaak nog een sterker signaal is." De nadruk moet ook liggen op preventie: "Toegangscontroles, betere opleiding en uitbreiding van de bevoegdheden van de stewards, uitsluiten van mensen die zich misdragen, voorrang geven aan supporters die zich wel gedragen enz..."

Opleidingen voor stewards om efficiëntere oppervlakkige fouilles te doen. Annick Galante, voetbalcel Binnenlandse Zaken

Frank Eeckhout bevestigt dat de controles vaak nog te wensen overlaten: "De zaken die binnengesmokkeld worden, zijn ook niet zo groot, hé. Die worden overal weggestopt en stewards mogen ook niet overal fouilleren, als je begrijpt wat ik bedoel." Galante wil de stewards zeker niet als reden van het probleem aanwijzen. "Het is een realiteit dat supporters zeer inventief zijn om op allerhande manieren pyrotechnische middelen het stadion binnen te krijgen. Daarom moet er een goeie opleiding komen om een efficiëntere, oppervlakkige fouille te laten doen door de stewards."