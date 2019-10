Nike-topman ontkent dopinginitiatief en steunt Salazar: "Bedrieglijk rapport"

Begin deze week kwam Usada met het nieuws dat het Salazar voor 4 jaar geschorst heeft. Na een jarenlang onderzoek heeft de dopingwaakhond van de VS naar eigen zeggen genoeg materiaal verzameld dat aantoont dat Salazar zijn atleten testosteron zou toegediend hebben. De oud-coach van Mo Farah en huidig coach van de Nederlandse wereldkampioene Sifan Hassan schreeuwt zijn onschuld uit.

Ook Nike, bij monde van zijn CEO Mark Parker, blijft Salazar steunen: "Hij heeft te goeder trouw gehandeld en heeft geen regels overtreden."

Nike wijst alle schuld af in een interne mail aan al zijn werknemers. "Nike nam niet deel aan welk initiatief dan ook om de atleten systematisch te doperen", luidt het. "Dat idee maakt me ziek."

In het rapport van Usada komen mails van Salazar voor waarin Parker op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van het Nike Oregon Project (NOP), dat in 2001 werd opgestart om de lange afstand in de VS weer naar de top te brengen.

Volgens het Usada maakte Salazar, die bekend staat om zijn experimentele methoden, zich schuldig aan het ongeoorloofd injecteren van aminozuren, het gebruik van testosteron en vervalste medische documenten...

Parker noemt de conclusies van "erg bedrieglijk". De topman van Nike stelde dat Salazar "ongerust was dat de Nike-atleten het slachtoffer zouden worden van sabotage door iemand die hen zonder hun medeweten een testosterongel zou toedienen".

"Ik was gechoqueerd dat dat mogelijk zou kunnen zijn", besloot een verontwaardigde Parker. "Mijn naam en die van Nike gelinkt zien aan die verkeerde ondoordachte karakteriseringen (van het Usada, red) is aanstootgevend."