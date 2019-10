"Het wordt heel belangrijk voor Thiam om elleboog in orde te krijgen"

We zijn het haast niet meer gewoon na haar fantastische prestaties van de voorbije jaren: Nafi Thiam heeft geen WK-goud in de zevenkamp, wel zilver. "De druk op haar is enorm", weet voormalig tienkamper Hans Van Alphen, die in kersvers wereldkampioen Katarina Johnson-Thompson een geduchte opponente ziet voor Thiam.

304 punten was het verschil tussen Katarina Johnson-Thompson en Nafi Thiam op het WK in Qatar. "De Britse is zonder discussie de verdiende wereldkampioene", zegt Hans Van Alphen. "Ze heeft een paar moeilijke jaren gehad en nu valt de puzzel in elkaar." "Johnson-Thompson is heel goed. Dat wisten we al enkele jaren. Op een aantal punten na scoorde ze nu op het WK evenveel punten als het persoonlijke record van Thiam (7.013, red). Johnson-Thompson en Thiam zijn geduchte concurrentes van elkaar." Een jaar voor de Olympische Spelen ziet het ernaar uit dat er in Tokio misschien wel meer dan 7.000 punten nodig zullen zijn om goud te halen. "Dat is echt straf, want dat is echt een belachelijk hoog cijfer in de zevenkamp. Het kan een zeer mooie strijd worden", weet Van Alphen.

Voor Nafi Thiam wordt het heel belangrijk om haar elleboog in orde te krijgen. Als ze geopereerd moet worden, moet ze daar geen 2 maanden meer mee wachten. Hans Van Alphen

"In een olympisch jaar heb je wel vaak favorieten die geblesseerd zijn of die niet goed presteren door de stress, maar laten we er maar vanuit gaan dat ze allebei goed zullen zijn." "Voor Thiam wordt dat vooral een kwestie van haar elleboog in orde te krijgen. Dat wordt heel belangrijk. Als ze geopereerd moet worden, moet ze daar geen 2 maanden meer mee wachten. Voor de rest heeft ze dit jaar weer heel veel persoonlijke records laten optekenen. Ze blijft dus vooruit gaan en dat is positief, maar in Tokio zal alles moeten samenvallen."

De elleboog van Nafi Thiam was tijdens het speerwerpen weer stevig ingepakt.

"De druk op Thiam is enorm"

De voorbije jaren won Nafi Thiam zowat alles wat er te winnen viel. "Met sprekend gemak, zo leek het in elk geval. Ze won alles en daardoor ga je bijna denken dat ze niet meer menselijk is. De druk op haar is enorm, ook al toont ze dat niet altijd. Naar de buitenwereld toe is ze altijd redelijk cool, maar die emoties zijn er wel natuurlijk", weet Hans Van Alphen. "Wat als die elleboog het niet houdt? Dat is natuurlijk speculeren. Laten we er maar van uitgaan dat het nog goed kan komen. Maar de zevenkamp is natuurlijk heel zwaar. Als het toch een probleem blijft, kan ze altijd voor één discipline kiezen en daarin meedraaien met de wereldtop. Maar laat ze toch nog maar 5 jaar zevenkamp doen." Naast Nafi Thiam deden ook Hanne Maudens (11e) en Noor Vidts (15e) het goed op de zevenkamp in Qatar. "Vroeger was het altijd Nederland dat met hele delegaties bij de meerkamp aankwam. Drie Belgische vrouwen in de meerkamp, dat is echt straf", besluit Van Alphen.