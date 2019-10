Claudio Marchisio stopt: "Ik voelde geen kriebels meer op het veld"

Het afscheid van Claudio Marchisio is geen grote verrassing. De Italiaan sukkelde de jongste jaren van de ene blessure in de andere en een poging om zijn carrière te herlanceren bij Zenit kwam niet echt van de grond. Op zijn 33e houdt de middenvelder het nu voor bekeken.

"Aan het jongetje dat graag profvoetballer wilde worden, beloofde ik ooit te stoppen als ik geen kriebels meer zou voelen wanneer ik het veld opstap. Die belofte kwam ik niet meer na en daarom heb ik nu besloten om te stoppen", vertelde Marchisio op een persconferentie in het stadion van Juventus, de club waar hij naam maakte.

Vanuit de jeugd groeide hij er door tot in het eerste elftal van de Oude Dame. In het shirt van Juventus won hij 7 Italiaanse titels en 4 Italiaanse bekers. Hij speelde bijna 400 wedstrijden voor de club, waarin hij 37 keer scoorde en 43 assists uitdeelde. Na zijn Juventus-periode voetbalde hij nog even voor Zenit, maar daar kon hij geen potten breken.