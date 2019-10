Nieuwe stoelendans bij Anderlecht: Vercauteren komt, Arnesen gaat

Het blijft onrustig bij Anderlecht: paars-wit haalt Frank Vercauteren (62) weer aan boord. De ex-speler en ex-trainer van RSCA wordt weggeplukt bij OH Leuven en wordt de nieuwe hoofdcoach. Frank Arnesen (63) is dan weer overbodig geworden. De Deense technisch directeur wordt aan de deur gezet.

De nieuwe revolutie bij Anderlecht in een notendop:

Frank Vercauteren wordt de nieuwe hoofdcoach bij Anderlecht en tekende voor 2,5 seizoenen.

Simon Davies is niet langer T1, maar blijft wel bij de club.

Jonas De Roeck zit vrijdag tegen Charleroi als T1 op de bank.



Technisch directeur Frank Arnesen moet de club verlaten.

Michael Verschueren: "Vercauteren onderschrijft de visie van Kompany"

Frank Vercauteren: "De perfecte synergie met Kompany"

Vincent Kompany: "In het belang van de club was dit de beste keuze"

Clubleiding: "Wat we voor ogen hebben vergt meer tijd dan iedereen gedacht had. Maar Anderlecht komt terug"

Stoelendans bij Anderlecht: Vercauteren wordt hoofdcoach, Arnesen vertrekt

Vercauteren hoofdcoach, Davies blijft bij de club, Arnesen gaat

Frank Vercauteren ging in februari aan de slag bij OH Leuven. Vercauteren ondersteunde trainer Vincent Euvrard en in mei werd zijn contract als adviseur nog met 3 jaar verlengd. Maar Vercauteren springt nu van de tandem en keert terug naar zijn oude liefde. Hij tekende voor 2,5 seizoenen en wordt hoofdcoach. Met Anderlecht werd hij in 2006 en 2007 kampioen. "Na intens intern overleg de voorbije dagen heeft de directie van Anderlecht vanmiddag Frank Vercauteren aangesteld als nieuwe hoofdcoach van de club. Vercauteren neemt die functie over van Simon Davies, die wel bij de staf blijft als veldtrainer. De beslissing is weloverwogen en wordt door iedereen binnen de sportieve leiding unaniem gedragen", meldt Anderlecht. Door de komst van Frank Vercauteren is de rol van Frank Arnesen helemaal uitgespeeld. In zijn zoektocht naar meer RSCA-DNA kwam Anderlecht eind vorig jaar uit bij Arnesen, die van 1983 tot 1985 voor de Belgische recordkampioen speelde. Arnesen, die adelbrieven bij onder meer PSV en Chelsea kon voorleggen, verdween als technisch directeur echter al snel naar de achtergrond. Na de komst van Vincent Kompany leek Arnesen zelfs helemaal van de radar verdwenen. Anderlecht zet de samenwerking nu stop.

Frank Arnesen verlaat Anderlecht door de achterpoort.

"Hervorming van staf zou voor alle partijen een meerwaarde zijn"

"Voorzitter Marc Coucke, sportief directeur Michael Verschueren en speler-manager Vincent Kompany hadden de voorbije dagen verschillende strategische gesprekken over de huidige sportieve situatie van de club. Samen kwamen ze tot de conclusie dat een hervorming van de technische staf voor alle partijen een meerwaarde zou zijn", geeft Anderlecht aan. Met Vercauteren haalt RSCA een man van het huis binnen. "Frank is iemand die met de jeugd wil en kan werken, dat heeft hij in het verleden meermaals bewezen. Bovendien staat hij ook voor attractief en offensief voetbal. In de gesprekken is duidelijk gebleken dat hij de visie, die Kompany binnen deze club opnieuw heeft geïnstalleerd, volledig wil onderschrijven en verder wil helpen ontwikkelen", zegt Michael Verschueren. "Laat het duidelijk zijn dat Vincent Kompany als speler-manager de playstyle en voetbalvisie van RSC Anderlecht blijft belichamen. Met Frank Vercauteren krijgt hij nu een ervaren coach die als T1 vanzelfsprekend de volledige verantwoordelijkheid op wedstrijddagen zal dragen en ook een klankbord zal zijn voor de vele uitdagingen van zijn vernieuwend project." Simon Davies, die als T1 geen autoriteit uitstraalde, blijft wel bij Anderlecht. "Simon heeft zich van bij het begin enorm hard ingezet om zijn rol als T1 binnen deze structuur volwaardig op te nemen. We kunnen hem weinig verwijten, maar we moeten durven bij te sturen, waar dat nodig is. Simon kent perfect de voetbalprincipes die we in het team willen slijpen. En daarom is het belangrijk dat hij als veldtrainer zijn goeie werk blijft voortzetten, evident in functie van de opstelling en tactische richtlijnen die Franky voor ogen heeft.”

In de gesprekken is duidelijk gebleken dat Frank de visie, die Kompany binnen deze club opnieuw heeft geïnstalleerd, volledig wil onderschrijven en verder wil helpen ontwikkelen Michael Verschueren

Vercauteren: "Geef Anderlecht tijd en er zal iets moois ontstaan"

Frank Vercauteren woont morgenavond de match tegen Charleroi bij in de tribunes en neemt volgende week zijn rol als hoofdtrainer bij Anderlecht op. Tegen Charleroi is Jonas De Roeck T1. "Ik ben heel tevreden dat ik opnieuw thuis kom. Anderlecht staat op een belangrijk kruispunt in de clubgeschiedenis", reageert Frank Vercauteren op de RSCA-site. "Met de komst van Vincent wordt de voetbalfilosofie helemaal opnieuw uitgetekend zoals het bij Anderlecht past. We delen dezelfde visie en tegenover mijn coachingervaring zet Vincent dan weer een vernieuwende spelstijl, een enorme dynamiek en zijn ervaring en charisma waarmee hij de jongens op het veld ongelofelijk kan coachen. Voor mij is het de perfecte synergie." "Ik ken Vincent uiteraard ook goed. Als jeugdspeler, als jonge prof destijds bij Anderlecht toen ik hier coach was. Wat we nu vooral moeten doen, is samen opnieuw matchen winnen. Ik zal proberen de juiste keuzes te maken en de juiste accenten te leggen. Geef dit Anderlecht nog wat tijd en er zal iets moois ontstaan." Vincent Kompany heeft ook al gereageerd: "Frank was mijn coach bij Anderlecht én bij de Rode Duivels. Ik weet waar hij voor staat en ken zijn principes. Hij kan de perfecte T1 zijn binnen het team waarmee we werken, met zijn inzicht, kennis van het Belgische voetbal en zijn autoriteit langs de lijn. Tijdens onze eerlijke, interne analyses kwamen we tot de conclusie dat dit in het belang van de club de beste keuze was.”

"Voortbouwen op de nieuwe fundamenten die we vandaag leggen"

Anderlecht zoekt naar vertrouwen en punten. "We weten dat zoiets alleen kan met overwinningen”, stelt de clubleiding. “Dat vertrouwen moeten we nu match per match proberen terug te winnen." "We zijn een weg ingeslagen, waarin we nog altijd blijven geloven. Uiteraard is het tot dusver niet goed. Wat we voor ogen hebben, met onze keuzes en beleidsvisie, vergt duidelijk meer tijd dan iedereen had gedacht. We zijn daarbij ook niet geholpen door blessures en cruciale spelers die meer tijd nodig hebben om zich te manifesteren.” “Uiteraard delen we de onvrede van een deel van de fans. Maar ook moeten we het positieve geduld en de blijvende hoop ondersteunen met een daadkrachtig beleid." "We bouwen eigenlijk een gloednieuw team, met veel jongens uit de eigen opleiding. Dat is dan kiezen voor de moeilijkste weg, namelijk die op lange termijn. We doen dat binnen de financiële grenzen die er door omstandigheden uit het recente en verdere verleden ook zijn." "De realiteit gebiedt ons om gewoon hard voort te werken, geduld te hebben, en vooral voort te bouwen op de nieuwe fundamenten die we vandaag leggen. Maar RSC Anderlecht komt terug, met de steun van iedereen die de club in zijn hart draagt.”

Anderlecht staat pas 13e.

"Arnesen zette de scoutingscel op punt"